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WKN DE: A12A5F / ISIN: CA31447P1009

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Adherex Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Adherex Technologies wird sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Adherex Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Adherex Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 16,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 67,98 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,248 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,340 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 69,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 44,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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