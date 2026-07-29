adidas ADRs Aktie
WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: adidas ADRs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
adidas ADRs lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,37 USD. Dies würde einem Zuwachs von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem adidas ADRs 1,17 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,57 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 12,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,75 Milliarden USD in den Büchern standen.
24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,46 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 30,69 Milliarden USD, gegenüber 28,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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