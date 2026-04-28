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WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: adidas ADRs legt Quartalsergebnis vor

adidas ADRs wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass adidas ADRs im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,26 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll adidas ADRs in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 7,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 26 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,48 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,24 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 30,56 Milliarden USD, gegenüber 28,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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