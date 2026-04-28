adidas ADRs Aktie
WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: adidas ADRs legt Quartalsergebnis vor
adidas ADRs wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass adidas ADRs im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,26 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll adidas ADRs in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 7,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 26 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,48 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,24 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 30,56 Milliarden USD, gegenüber 28,00 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidas ADRs
|
07:01
|Ausblick: adidas ADRs legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: adidas ADRs veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.03.26
|adidas-Aktie fällt deutlich: adidas plant Rückkäufe und höhere Dividenden für Aktionäre - CEO-Vertrag verlängert (finanzen.at)
|
03.03.26
|Ausblick: adidas ADRs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.01.26
|adidas-Aktie zieht an: Höheres Betriebsergebnis und neues Aktienrückkaufprogramm (finanzen.at)
|
29.10.25
|adidas-Aktie dreht aber ins Minus: Gewinne klettern deutlich (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: adidas ADRs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu adidas ADRs
Aktien in diesem Artikel
|adidas ADRs
|68,00
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.