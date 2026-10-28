adidas ADRs Aktie
WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: adidas ADRs legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
adidas ADRs wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 8,14 Milliarden USD gegenüber 7,75 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,28 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,24 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 30,44 Milliarden USD, gegenüber 28,00 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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