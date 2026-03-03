Ausblick: adidas ADRs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

adidas ADRs wird am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten schätzen, dass adidas ADRs für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,33 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 15,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte adidas ADRs einen Umsatz von 6,36 Milliarden USD eingefahren.

26 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,44 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 29,31 Milliarden USD, gegenüber 25,62 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at