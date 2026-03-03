adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

Prognosen 03.03.2026 07:12:06

Ausblick: adidas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: adidas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

adidas öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.

adidas wird am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,457 EUR je Aktie gegenüber -0,220 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 3,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,19 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,97 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,56 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,28 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,91 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 23,68 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

adidas-Aktie tiefrot: Bank of America senkt Rating deutlich

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

Analysen zu adidas

09.02.26 adidas Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 adidas Kaufen DZ BANK
30.01.26 adidas Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 adidas Buy Warburg Research
30.01.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

adidas 150,25 -1,18% adidas

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

