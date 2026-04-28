Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

adidas lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird adidas die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,66 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,40 EUR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,32 Milliarden EUR gegenüber 6,15 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,45 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,51 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 26,26 Milliarden EUR, gegenüber 24,81 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at