Ausblick: Adient präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Adient präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,563 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Adient in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,71 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,83 Milliarden USD, gegenüber 14,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at