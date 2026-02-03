Ausblick: Adient präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Adient äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,217 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Adient noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

Adient soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,49 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 14,49 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 14,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at