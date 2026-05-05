Ausblick: Adient präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Adient äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,440 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Adient ein EPS von -3,990 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,62 Milliarden USD gegenüber 3,61 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,08 USD, gegenüber -3,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 14,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,54 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at