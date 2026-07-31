Ausblick: Aditya Birla Lifestyle Brands stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aditya Birla Lifestyle Brands lädt am 01.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,310 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aditya Birla Lifestyle Brands noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,48 Prozent auf 20,52 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Aditya Birla Lifestyle Brands noch 18,41 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 INR, während im vorherigen Jahr noch 1,41 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,91 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 83,59 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at