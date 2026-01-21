Ausblick: Aditya Birla Sun Life Amc gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aditya Birla Sun Life Amc öffnet am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Aditya Birla Sun Life Amc für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 9,60 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,78 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Aditya Birla Sun Life Amc im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,44 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 36,58 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 32,26 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,18 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,27 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at