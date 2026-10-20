Aditya Birla Sun Life Amc Aktie
WKN DE: A3D1B8 / ISIN: INE404A01024
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Aditya Birla Sun Life Amc präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aditya Birla Sun Life Amc wird am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 7,50 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aditya Birla Sun Life Amc 8,36 INR je Aktie erwirtschaftet.
11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,06 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Aditya Birla Sun Life Amc für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,84 Milliarden INR aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 38,28 INR, gegenüber 33,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 20,36 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,61 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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