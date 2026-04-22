Ausblick: Aditya Birla Sun Life Amc stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aditya Birla Sun Life Amc äußert sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,05 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,51 Prozent verringert. Damals waren 7,91 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Aditya Birla Sun Life Amc soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,63 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 35,38 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 32,26 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 19,13 Milliarden INR, gegenüber 18,27 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at