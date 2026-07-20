Ausblick: Aditya Birla Sun Life Amc zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aditya Birla Sun Life Amc wird am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 8,85 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,81 Prozent verringert. Damals waren 9,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 15,59 Prozent auf 4,77 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 38,17 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 33,76 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 21,14 Milliarden INR, gegenüber 19,61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at