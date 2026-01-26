Ausblick: Aditya Vision zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aditya Vision wird am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,10 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aditya Vision noch 1,89 INR je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,08 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Aditya Vision für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,12 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,38 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,21 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,24 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,60 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at