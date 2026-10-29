Aditya Vision Aktie
WKN DE: A40NQ4 / ISIN: INE679V01027
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Aditya Vision zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aditya Vision wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,40 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 41,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,990 INR je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 23,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,66 Milliarden INR gegenüber 4,58 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,26 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,07 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,52 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 26,72 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aditya Vision Ltd Registered Shs
|
29.10.26
|Ausblick: Aditya Vision zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Aditya Vision Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Aditya Vision Ltd Registered Shs
|550,65
|-2,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.