ADMA Biologics Aktie

ADMA Biologics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12FAG / ISIN: US0008991046

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: ADMA Biologics legt Quartalsergebnis vor

ADMA Biologics wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,185 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ADMA Biologics noch 0,460 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll ADMA Biologics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 139,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,76 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,585 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 510,6 Millionen USD, gegenüber 426,5 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ADMA Biologics Inc

Analysen zu ADMA Biologics Inc

Aktien in diesem Artikel

ADMA Biologics Inc 16,29 1,18% ADMA Biologics Inc

