Ausblick: ADMA Biologics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ADMA Biologics wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,193 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 75,45 Prozent erhöht. Damals waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 140,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 21,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 114,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,953 USD je Aktie, gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 623,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 510,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at