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WKN DE: A12FAG / ISIN: US0008991046

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: ADMA Biologics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ADMA Biologics präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,163 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 125,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,790 USD, gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 534,4 Millionen USD im Vergleich zu 510,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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