Ausblick: ADNOC Logistics Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ADNOC Logistics Services präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass ADNOC Logistics Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,091 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 AED je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,11 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,65 Milliarden AED im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,302 USD, gegenüber 0,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 7,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,42 Milliarden AED erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net