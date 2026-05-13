ADNOC Logistics & Services Aktie

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WKN DE: A3EHCX / ISIN: AEE01268A239

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: ADNOC Logistics Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ADNOC Logistics Services wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,029 USD je Aktie gegenüber 0,070 AED je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,19 Milliarden USD für ADNOC Logistics Services, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,34 Milliarden AED erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,128 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,400 AED je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,95 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,42 Milliarden AED Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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