ADNOC Logistics & Services Aktie
WKN DE: A3EHCX / ISIN: AEE01268A239
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: ADNOC Logistics Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ADNOC Logistics Services stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass ADNOC Logistics Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,031 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 AED je Aktie gewesen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,15 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,24 Milliarden AED erzielt wurde.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,112 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,370 AED je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,81 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 13,04 Milliarden AED im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary
|
11.02.26
|Ausblick: ADNOC Logistics Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: ADNOC Logistics Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: ADNOC Logistics Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.