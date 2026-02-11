ADNOC Logistics & Services Aktie

ADNOC Logistics & Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EHCX / ISIN: AEE01268A239

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 07:01:06

Ausblick: ADNOC Logistics Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ADNOC Logistics Services stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass ADNOC Logistics Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,031 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 AED je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,15 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,24 Milliarden AED erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,112 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,370 AED je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,81 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 13,04 Milliarden AED im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary

mehr Nachrichten

Analysen zu ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary 5,75 -2,21% ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen