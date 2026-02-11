Ausblick: ADNOC Logistics Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ADNOC Logistics Services stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass ADNOC Logistics Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,031 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 AED je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,15 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,24 Milliarden AED erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,112 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,370 AED je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,81 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 13,04 Milliarden AED im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at