Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Quartalsausblick
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10.06.2026 07:07:06
Ausblick: Adobe öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Adobe veröffentlicht am 11.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
29 Analysten schätzen, dass Adobe für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,82 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,94 USD je Aktie erwirtschaftet.
26 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,87 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Adobe für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,45 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 32 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 23,54 USD, gegenüber 16,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 31 Analysten durchschnittlich auf 26,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,77 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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