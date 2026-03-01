Ausblick: ADT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ADT wird am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,219 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ADT ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent auf 1,30 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,880 USD, gegenüber 0,520 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 5,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at