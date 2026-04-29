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WKN DE: A2JBN6 / ISIN: US00090Q1031

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: ADT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ADT stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,207 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ADT noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll ADT mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,04 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,896 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,670 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,14 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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