Ausblick: ADT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ADT präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,223 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ADT in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD im Vergleich zu 1,29 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,914 USD, gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 5,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,13 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at