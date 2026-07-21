Adtraction Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C90Y / ISIN: SE0016833149

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Adtraction Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Adtraction Group Registered wird am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,554 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Adtraction Group Registered einen Verlust von -0,510 SEK je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 291,7 Millionen SEK – ein Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adtraction Group Registered 263,8 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 3,44 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -1,200 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,29 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,19 Milliarden SEK im Vorjahr.

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