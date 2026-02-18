Adtraction Group AB Registered Shs Aktie

Adtraction Group AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C90Y / ISIN: SE0016833149

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Adtraction Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Adtraction Group Registered wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,08 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Adtraction Group Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,33 Prozent auf 332,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Adtraction Group Registered noch 344,3 Millionen SEK umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 2,85 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,830 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,17 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 1,20 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

