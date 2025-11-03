Adtraction Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C90Y / ISIN: SE0016833149
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Adtraction Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Adtraction Group Registered wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,594 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Adtraction Group Registered -0,330 SEK je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 291,8 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Adtraction Group Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 282,0 Millionen SEK aus.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,830 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,16 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adtraction Group AB Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Adtraction Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Adtraction Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Adtraction Group AB Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Adtraction Group AB Registered Shs
|2,47
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.