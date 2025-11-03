Ausblick: Adtraction Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Adtraction Group Registered wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,594 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Adtraction Group Registered -0,330 SEK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 291,8 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Adtraction Group Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 282,0 Millionen SEK aus.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,830 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,16 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at