Adtraction Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C90Y / ISIN: SE0016833149

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Adtraction Group Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Adtraction Group Registered lässt sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Adtraction Group Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,638 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,470 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 296,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 282,3 Millionen SEK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,28 SEK, gegenüber -1,200 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,27 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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