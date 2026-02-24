Ausblick: ADTRAN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ADTRAN wird am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,082 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ADTRAN ein EPS von -0,580 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 242,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ADTRAN für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 281,5 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,160 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,790 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,08 Milliarden USD, gegenüber 922,7 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at