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WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: ADTRAN verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ADTRAN äußert sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,093 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,23 Prozent auf 285,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 247,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD, gegenüber -0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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