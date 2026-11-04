Advance Auto Parts Aktie

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WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Advance Auto Parts gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Advance Auto Parts lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,769 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Advance Auto Parts -0,020 USD je Aktie verloren.

20 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,04 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 0,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,95 USD, gegenüber 0,730 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 8,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,60 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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