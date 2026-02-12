Ausblick: Advance Auto Parts veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Advance Auto Parts wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,412 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Advance Auto Parts -6,920 USD je Aktie verloren.

Advance Auto Parts soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,95 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,82 USD je Aktie, gegenüber -5,630 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 8,58 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 9,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

