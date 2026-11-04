Advanced Drainage Systems Aktie

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WKN DE: A117FL / ISIN: US00790R1041

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Advanced Drainage Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Advanced Drainage Systems wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,99 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,40 Prozent auf 921,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Drainage Systems noch 850,4 Millionen USD umgesetzt.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,25 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,44 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,43 Milliarden USD, gegenüber 3,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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