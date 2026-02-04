Advanced Drainage Systems Aktie
WKN DE: A117FL / ISIN: US00790R1041
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Advanced Drainage Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Advanced Drainage Systems wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,10 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,04 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Advanced Drainage Systems in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 687,5 Millionen USD im Vergleich zu 690,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,95 USD je Aktie, gegenüber 5,76 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 2,99 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
