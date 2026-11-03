Advanced Emissions Solutions Aktie
WKN DE: A1W1ZU / ISIN: US00770C1018
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Advanced Emissions Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Advanced Emissions Solutions wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,035 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Advanced Emissions Solutions noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,2 Millionen USD gegenüber 35,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,011 USD im Vergleich zu -1,270 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 124,2 Millionen USD, gegenüber 120,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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