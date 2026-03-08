Advanced Emissions Solutions Aktie
WKN DE: A1W1ZU / ISIN: US00770C1018
|
08.03.2026 07:01:06
Ausblick: Advanced Emissions Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Advanced Emissions Solutions wird am 09.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Advanced Emissions Solutions für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,068 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 28,6 Millionen USD gegenüber 27,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,129 USD im Vergleich zu -0,140 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 119,5 Millionen USD, gegenüber 109,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
