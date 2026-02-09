Ausblick: Advanced Energy Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Advanced Energy Industries wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,78 USD aus. Im letzten Jahr hatte Advanced Energy Industries einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Advanced Energy Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 473,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,89 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,25 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1,78 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at