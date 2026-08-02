Ausblick: Advanced Energy Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Advanced Energy Industries äußert sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,21 USD aus. Im letzten Jahr hatte Advanced Energy Industries einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 23,31 Prozent auf 544,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 441,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,42 USD aus. Im Vorjahr waren 3,84 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 2,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at