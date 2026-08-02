Advanced Energy Industries Aktie

Advanced Energy Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898006 / ISIN: US0079731008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Advanced Energy Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Advanced Energy Industries äußert sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,21 USD aus. Im letzten Jahr hatte Advanced Energy Industries einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 23,31 Prozent auf 544,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 441,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,42 USD aus. Im Vorjahr waren 3,84 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 2,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Advanced Energy Industries Inc.

mehr Nachrichten