Ausblick: Advanced Energy Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Energy Industries wird am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD gegenüber 0,650 USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 404,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 505,8 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,84 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,17 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,80 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at