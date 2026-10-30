Ausblick: Advanced Micro-Fabrication Equipment A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Advanced Micro-Fabrication Equipment A wird am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,968 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,540 CNY erwirtschaftet worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 46,31 Prozent auf 4,54 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,80 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,28 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,10 Milliarden CNY, gegenüber 12,36 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net