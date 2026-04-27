Advanced Micro-Fabrication Equipmen a Aktie

Advanced Micro-Fabrication Equipmen a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QLA5 / ISIN: CNE100003MM9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Advanced Micro-Fabrication Equipment A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Advanced Micro-Fabrication Equipment A wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,932 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Advanced Micro-Fabrication Equipment A einen Gewinn von 0,500 CNY je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,16 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 45,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,18 CNY, gegenüber 3,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 16,77 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,36 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Registered Shs -A-

mehr Nachrichten