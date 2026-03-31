Advanced Micro-Fabrication Equipmen a Aktie
WKN DE: A2QLA5 / ISIN: CNE100003MM9
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31.03.2026 07:01:06
Ausblick: Advanced Micro-Fabrication Equipment A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Advanced Micro-Fabrication Equipment A wird am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,48 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,13 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Advanced Micro-Fabrication Equipment A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,62 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,56 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,44 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,60 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 12,35 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,06 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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