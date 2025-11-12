Advanced SolTech Sweden AB Registered Shs Aktie

Advanced SolTech Sweden AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C9UX / ISIN: SE0016101521

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Advanced SolTech Sweden Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Advanced SolTech Sweden Registered wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Advanced SolTech Sweden Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,200 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 SEK je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 74,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,7 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,140 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,580 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 244,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 184,8 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Advanced SolTech Sweden AB Registered Shs

