Advanced SolTech Sweden AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C9UX / ISIN: SE0016101521
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Advanced SolTech Sweden Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Advanced SolTech Sweden Registered wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,200 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,500 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Advanced SolTech Sweden Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,080 SEK, gegenüber -0,580 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 247,0 Millionen SEK im Vergleich zu 184,8 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advanced SolTech Sweden AB Registered Shs
|
11.02.26
|Ausblick: Advanced SolTech Sweden Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Advanced SolTech Sweden Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Advanced SolTech Sweden Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Advanced SolTech Sweden Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Advanced SolTech Sweden AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Advanced SolTech Sweden AB Registered Shs
|0,22
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.