11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Advanced SolTech Sweden Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Advanced SolTech Sweden Registered wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,200 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,500 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Advanced SolTech Sweden Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,080 SEK, gegenüber -0,580 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 247,0 Millionen SEK im Vergleich zu 184,8 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

