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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: AdvanSix legt Quartalsergebnis vor
AdvanSix äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,045 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AdvanSix noch ein Verlust pro Aktie von -0,100 USD in den Büchern gestanden.
AdvanSix soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 426,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 374,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,185 USD aus. Im Vorjahr waren 1,80 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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