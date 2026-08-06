Ausblick: AdvanSix stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AdvanSix gibt am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,555 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AdvanSix noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 452,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 410,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD im Vergleich zu 1,80 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,69 Milliarden USD, gegenüber 1,52 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at