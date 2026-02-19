|
19.02.2026 07:01:06
Ausblick: AdvanSix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AdvanSix wird am 20.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AdvanSix noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 341,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 1,62 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!