Ausblick: AdvanSix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AdvanSix wird am 20.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AdvanSix noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 341,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 1,62 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at